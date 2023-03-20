Dolar
19.01
Euro
20.30
Altın
1,974.14
ETH/USDT
1,754.30
BTC/USDT
27,420.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

Mert Murat Yaşar, Sebahatdin Zeyrek  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Hatay

İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, AA muhabirine, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.

İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi
Hatay'da konteyner kent alanları için "geçici el koyma" kararı alındı
AFAD'dan hane başı destek ödemesine ilişkin açıklama
Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek
Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı

Benzer haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi

Hatay'da konteyner kent alanları için "geçici el koyma" kararı alındı

Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Hatay'da depremzede gençler çadır kentte polislik ve öğretmenlik sınavına hazırlanıyor

Hatay'da depremzede gençler çadır kentte polislik ve öğretmenlik sınavına hazırlanıyor
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet