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Hatay'ın Belen ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1154 konutun inşası devam ediyor.

Lale Köklü Karagöz  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Hatay'ın Belen ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçedeki Halilbey Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkati çekiyor.

01.01.2025

Vali Mustafa Masatlı, toplam 56 bloktan oluşan 1154 konutun ve 4 dükkanlı ticaret merkeziyle caminin yer aldığı şantiye alanında inceleme yaparak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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