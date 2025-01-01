Hatay'ın Belen ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor
Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1154 konutun inşası devam ediyor.
Hatay
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçedeki Halilbey Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkati çekiyor.
Vali Mustafa Masatlı, toplam 56 bloktan oluşan 1154 konutun ve 4 dükkanlı ticaret merkeziyle caminin yer aldığı şantiye alanında inceleme yaparak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.