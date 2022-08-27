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Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır, 40 kişi yaralandı.

Burak Milli   | 27.08.2022
Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı Fotoğraf: Burak Milli - AA

Hatay

İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JET 99 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 ağır 40 kişi, ambulanslarla İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.


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Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı

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