Dolar
32.65
Euro
35.04
Altın
2,327.52
ETH/USDT
3,453.20
BTC/USDT
62,924.00
BIST 100
10,426.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç, yaralandı.

Kerim Saklar, Ali Kemal Zerenli  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç yaralandı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Özerli Mahallesi'nde yaşayan Ali Burak Soylu (18), dün akşam saatlerinde markete giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçarken düşerek vücudunun değişik yerlerinden yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından evine getirilen Ali Burak Soylu, AA muhabirine, markete giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpekten korktuğunu ve her geçtiğinde tedirgin olduğunu anlatan Soylu, "Markete giderden bir köpek bana doğru saldırdı. Ayağımı tutmaya çalıştı. Biraz yerde sürükledim." dedi.

Soylu, sahipsiz köpeklerin toplanmasını istediğini dile getirdi.

Gencin annesi de köpeklerin toplatılmasını istedi

Anne Hacer Soylu (43) da mahalledeki sahipsiz köpeklerden rahatsız olduklarını ifade etti.

Köpek sorununun çözülmesini istediğini belirten Hacer Soylu, "Yaşadığımız sitenin etrafında çok köpek var. Onların toplanmasını, yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Beni bile kovalıyorlar. Ayağımızdan kapabilir, ısırabilir, başımıza her şey gelebilir. Sitenin çocukları korkuyor. Bu yüzden köpeklerin toplanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahalle sakini Gülsüm Arıcan (58) da köpeklerin daha önce torunlarına saldırdığını, bu nedenle mahallede rahat dolaşamadıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de yakalanan PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlusu Baransson sınır dışı edildi
Konya'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UCM'ye İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yeni deliller sunduk
Emine Erdoğan: Aile, güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatıdır
Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç yaralandı

Benzer haberler

Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç yaralandı

Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç yaralandı

Depremzede Elif Çağla Kaplankıran, LGS sınavından tam puan aldı

TCG Karataş Gemisi, İskenderun'da ziyarete açıldı

Hatay'da hortum oluştu

Hatay'da hortum oluştu
Doğum gününde LGS'den tam puan aldığını öğrenen depremzede Kerem, doktor olmak istiyor

Doğum gününde LGS'den tam puan aldığını öğrenen depremzede Kerem, doktor olmak istiyor
Hataylı Arda Köker, planlı çalışarak LGS sınavından tam puan aldı

Hataylı Arda Köker, planlı çalışarak LGS sınavından tam puan aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet