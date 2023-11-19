Hatay'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay
İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşandı.
Belediye ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
Öte yandan denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.