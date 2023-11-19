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Hatay'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hikmet Say  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Hatay'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı Fotoğraf: Hikmet Say/AA

Hatay

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşandı.

Belediye ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Öte yandan denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.​​​​​​​

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