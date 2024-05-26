Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,780.30
BTC/USDT
69,322.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet Bayrak  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı, bazı caddeler ise ulaşıma kapandı.

Antakya-Samandağ kara yolunun Çekmece mevkiinde sağanak nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü.

Odabaşı Mahallesi'ndeki altgeçit de yağmur sularıyla doldu.

AFAD ile Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Sibergöz-41" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da İHH'den Filistin'e destek için meşaleli yürüyüş
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının yeni bir merkez olarak oluşmaya başladığını görüyoruz

Benzer haberler

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kayseri'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak uyarısı

Depremler nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlayacak

Depremler nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlayacak

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet