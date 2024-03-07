Dolar
31.84
Euro
34.70
Altın
2,155.38
ETH/USDT
3,764.90
BTC/USDT
65,925.00
BIST 100
8,744.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Ali Kemal Zerenli, Mert Murat Yaşar  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Yağış nedeniyle Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde trafik akışı geçici olarak tek yönde sağlandı.

Belediye ekiplerinin su birikintilerini tahliye çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan martta yeniden karla kaplandı
Türkiye ve dünya gündemi
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
Mersin'deki "Mahzen-4" operasyonunda "Süleler" isimli organize suç örgütü çökertildi
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden köy evlerini inceledi

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Öntürk: İnşallah şehrimizi hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız

Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
Defne ve Antakya'da "kadın eli" kumaşa ve zeytine değer katıyor

Defne ve Antakya'da "kadın eli" kumaşa ve zeytine değer katıyor
Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili 13 sanık hakim karşısında

Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili 13 sanık hakim karşısında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet