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Hatay'da sağanak etkili oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ali Kemal Zerenli  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Hatay'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kentte sabah başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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