Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldıHatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı

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Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı

Burak Milli, Salim Taş   | 24.12.2021
Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı

Hatay

Hatay'da Noel dolayısıyla İskenderun ve Antakya'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi.

İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayinde konuşan peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramı'nı kutlayanlara teşekkür etti.

Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Yıldırım, "Özellikle Türkiye'mize, devletimize, milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini dilerim." dedi.

Kilisesinin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.

Ayine, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti.

Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi sunuldu, pasta kesildi.

Ayine gelenlere Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediye sepetleri dağıtıldı.



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