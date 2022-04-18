Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Hatay
Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler ile arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.