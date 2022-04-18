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Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Burak Milli, Mustafa Özer   | 18.04.2022
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Mustafa Özer/AA

Hatay

Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler ile arazöz ve su tankı yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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