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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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Hatay'da orman yangınından zarar gören alanlar görüntülendi

Hatay'ın Belen ilçesinde, iki gün önce çıkan ve büyük oranda kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi.

Cihan Okur, Bilal Kahyaoğlu  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Hatay'da orman yangınından zarar gören alanlar görüntülendi Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Hatay

Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 16 Temmuz'da çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Orman yangınında zarar gören alanlar ile devam eden soğutma çalışmaları görüntülendi.

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerindeki vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklanmıştı.

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