Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,230.00
BTC/USDT
21,385.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahil yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Salim Taş   | 26.06.2022
Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

İlçede sağanağın ardından Samandağ ile Arsuz ilçelerini bağlayan sahil yolunun 15. kilometresinde dağdan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Meydana gelen heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı
Meteorolojiden Batı Karadeniz için 'kırmızı', Ankara için 'sarı' alarm
Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor
SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Benzer haberler

Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı

Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı

Meteorolojiden Batı Karadeniz için 'kırmızı', Ankara için 'sarı' alarm

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Karabük'te sağanak etkili oluyor

Karabük'te sağanak etkili oluyor
Sırp lider Vucic, Türk şirketinin yapımını üstlendiği yol yapım çalışmalarını inceledi

Sırp lider Vucic, Türk şirketinin yapımını üstlendiği yol yapım çalışmalarını inceledi
Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor

Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor