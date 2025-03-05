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Hatay'da fırtına etkili oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 3 tekne alabora oldu.

Ali Kemal Zerenli  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Hatay'da fırtına etkili oldu

Hatay

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri, kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

Alabora olan teknelerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vinç yardımıyla karaya çıkarılan tekneler, tamir atölyelerine götürüldü.

Tekne sahiplerinden Raşit Arıklar, fırtına nedeniyle yeni yaptırdığı teknesinin alabora olması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Öte yandan fırtınanın etkisini yitirdiği İskenderun'da, deniz suyunun kısmen çekildiği gözlendi.

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