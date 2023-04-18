Hatay'da enkazın yaklaşık yüzde 83'ü kaldırıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da enkazın yüzde 82,9'unun kaldırıldığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.
Hatay’da, enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 18, 2023
İl genelinde;
𝟮𝟭.𝟱𝟬𝟱 olan yıkık ve acil yıkılacak bina enkazının 𝟭𝟳.𝟴𝟮𝟵'𝘂 (%𝟴𝟮,𝟵) kaldırıldı.
Günlük 15 bini bulan kamyon seferiyle bugüne kadar toplam
𝟰𝟲𝟲.𝟲𝟳𝟲 kamyon seferi gerçekleştirildi
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İl genelinde 21 bin 505 yıkık ve acil yıkılacak bina enkazının bulunduğunu ve bunun yüzde 82,9'una karşılık gelen 17 bin 829'unun kaldırıldığını belirten Soylu, "Günlük 15 bini bulan kamyon seferiyle bugüne kadar toplam 466 bin 676 kamyon seferi gerçekleştirildi. Hatay'da, enkaz kaldırma çalışmalarında 3 bin 106 kamyon, 1038 ekskavatör, toplam 4 bin 243 iş makinesi çalışıyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.