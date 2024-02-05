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Hatay'da devrilen midibüsteki 11 polis yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.

Halis Kalkan  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Hatay'da devrilen midibüsteki 11 polis yaralandı Fotoğraf: Halis Kalkan - AA

Hatay

Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan 31 PB 786 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.

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