Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 7 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay
Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki boş 7 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.