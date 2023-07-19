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Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 7 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Bayrak  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki boş 7 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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