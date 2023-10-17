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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Lale Köklü Karagöz  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 3 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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