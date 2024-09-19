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Hatay'da denizde oluşan hortum görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu.

Hikmet Say  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Hatay'da denizde oluşan hortum görüntülendi

Hatay

Sağanağın etkili olduğu ilçede, Samandağ sahili açıklarında hortum meydana geldi.


Fotoğraf: Hikmet Say/AA

Bir süre etkili olan ve ilçenin farklı noktalarından görülen hortum, kamerayla görüntülendi.

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