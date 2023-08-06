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Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Salim Taş  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, arazözler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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