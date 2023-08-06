Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Hatay
Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, arazözler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.