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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Lale Köklü Karagöz, Mehmet Bayrak  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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