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Hatay'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahale edilerek söndürüldü.

Mehmet Gürkan   | 11.10.2021
Hatay'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı Fotoğraf: Mehmet Gürkan/AA

Hatay

Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. ​​​​​​​

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

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