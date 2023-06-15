Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.
Hatay
Merkez Antakya ve Defne başta olmak üzere ilçelerde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütülüyor.
Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.
Kamyonlara alınan enkazlar, döküm sahasına götürülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.