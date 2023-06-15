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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Lale Köklü Karagöz  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Merkez Antakya ve Defne başta olmak üzere ilçelerde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütülüyor.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Kamyonlara alınan enkazlar, döküm sahasına götürülüyor.

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