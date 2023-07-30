Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,881.90
BTC/USDT
29,410.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni transferleri için RAMS Park'ta taraftara açık toplu imza töreni düzenliyor
logo
Gündem

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemleri sürüyor.

Bilal Kahyaoğlu, Cihan Okur  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Hatay

Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle yıkıldı.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "dezenformasyon kampanyaları"na ilişkin paylaşım
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çiğdemtepe Mahallesi sakinleri, 15 yıllık konut sorununun çözümünü istiyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Hatay'da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde prim borçları ödeme süreleri 29 Aralık'a uzatıldı

Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde prim borçları ödeme süreleri 29 Aralık'a uzatıldı
Hatay'da depremlerin ağır hasara neden olduğu binaların yıkımı devam ediyor

Hatay'da depremlerin ağır hasara neden olduğu binaların yıkımı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet