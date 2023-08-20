Hatay'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 14 katlı 2 binanın kontrollü yıkımı, patlayıcı kullanılarak yapıldı.
Hatay
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afet nedeniyle ağır hasar alan yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'ndeki 14 katlı 2 binanın çevresinde, ekipler tarafından önlem alındı.
Yıkım işlemi, dinamit kullanılarak kontrollü şekilde gerçekleştirildi.
Çalışmaların ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.