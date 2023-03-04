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Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Orhan Onur Gemici   | 04.03.2023
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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