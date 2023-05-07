Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da “Öz Orman - İş Sendikası Orman İşçileri Kadro Buluşması” etkinliğinde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kartal'da Eskişehir Dernekler Federasyonu ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor
Kırıkkale'de sele kapılan minibüsteki 6 işçi kurtarıldı
Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri 9 Mayıs'ta ödenecek
MİT'ten terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusuna Irak'ta nokta operasyon

Benzer haberler

Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremzede kadınlar, acılarını yeni dostluklarla unutmaya çalışıyor

İngiltere merkezli sigorta şirketi Howden, Türkiye'de bölge üssü kurmaya hazırlanıyor

Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti
AFAD: 6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem meydana geldi

AFAD: 6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem meydana geldi
Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet