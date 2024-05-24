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Hatay ve Adana'da hortum oluştu

Sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Hatay ve Adana'da hortum meydana geldi.

Halis Kalkan, Mert Murat Yaşar, Mücahit Aydın  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Hatay ve Adana'da hortum oluştu Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında oluşan hortumu, bazı vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.

Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi.

Adana'da da hortum oluştu

Adana'nın Yüreğir ve Karataş ilçelerinde de hortum meydana geldi.

Hordum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Aladağ ilçesi Akören Mahallesi'nde ise sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle mahallede bazı evleri su bastı, bir piknik alanında hasar oluştu.

Her iki ilde de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

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