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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, yıkılan Rönesans Rezidans hakkında konuştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans hakkında, "Burada ne belediye ne mevzuat ne bu işi yapan insanlar gerçekten de çok sorgulanırsa biz onlara yazık etmiş oluruz." dedi.

Elif Küçük   | 11.02.2023
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, yıkılan Rönesans Rezidans hakkında konuştu

Istanbul

Show TV canlı yayınında sunucu Pınar Erbaş'ın sorularını yanıtlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans hakkında açıklamalarda bulundu.

Savaş, program sunucusunun, "Bunlara kim nasıl ruhsat verdi? Nasıl bir denetleme sağlandı? Sağlandı mı? Bu işleyiş nasıl bu hale geldi?" soruları üzenine, "Orası normal şartlarda eski bizim mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Kendisinin geçmişte bilim insanlığı, üniversitede hocalık yapan ve tıp fakültesini kuran biri olduğunu belirten Savaş, "Birincisi; küçük bir kıyametti. Burada ne belediye ne mevzuat ne bu işi yapan insanlar gerçekten de çok sorgulanırsa biz onlara yazık etmiş oluruz. Samimi söylüyorum." diye konuştu.

Sunucunun, bunun sorgulanması gerektiğini belirtmesi üzerine Savaş, "Sorgulayacağız tabii ki. Eksik nerede sorgulayacağız. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Ruhsatı ilçeler veriyor. Ben Belediye Başkanı olarak konuşuyorum ama binaların ruhsatını ilçeler veriyor, onlar takip ediyor. O nedenle rahat konuşuyorum." dedi.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi olan ve yurt dışına çıkmaya çalışan Mehmet Yaşar Coşkun dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Karadağ'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Coşkun'un emniyetteki işlemleri sürüyor.


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