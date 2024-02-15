Dolar
30.74
Euro
33.14
Altın
2,006.12
ETH/USDT
2,845.00
BTC/USDT
52,652.00
BIST 100
9,261.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa’nın Karacabey ilçesinin Kurşunlu mevkiinde Sahil Güvenlik botlarının batan "BATUHAN A" isimli kargo gemisine ait mürettebatı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi binası hizmete girdi

Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi yeni hizmet binası törenle açıldı.

Mehmet Bayrak  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi binası hizmete girdi Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kısmi hasar alan baro için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği destekleriyle Akasya Mahallesi'nde 498 metrekarelik alana iki katlı hizmet binası yapıldı.

İnşası tamamlanan hizmet binasının açılışı İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, merkezin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yaşanan depremin ardından şehrin kalkınması için desteklerinin devam edeceğini belirten Mard, şöyle konuştu:

"Şehirde büyük bir deprem felaketi yaşandı, bu sadece bizim buraya bir katkımız. Deprem felaketinin ardından uzun dönemde ve imkanlar ölçütünde Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Binanın sadece fiziki olarak değil hukuki olarak da çok işe yarayacağını düşünüyoruz. Bu bina birçok kişinin hayatına dokunacak ve onlara hukuki olarak destekte bulunacak."

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da baronun hizmet binası ihtiyacının giderildiğini söyledi.

Depremlerin ardından yaptıkları çalışmaları anlatan Vinton, "Hatay'da ve diğer deprem illerinde başka programlar da yaptık. 4 bin 616 küçük esnafa toplamda 10 milyon dolar destekte bulunduk. Bu esnaf sayısı Hatay'da ise 900'ün üzerindedir." dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Hatay Baro ve Adli Yardım Merkezi binasının sadece bir yapıdan ibaret olmadığını belirterek, "Bu yapı, Hatay için adalet isteyen herkese ışık olacak bir sembol niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Hatay Baro Başkanı Erhan Nizamoğlu ise binanın yapımında emeği olan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
İstanbul'da 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi
'Altyapı bakımından İstanbul'un 5 yılı kaybedildi'
KVKK'nin veri güvenliğine ilişkin idari para cezasının üst sınırı 9 milyon 463 bin 213 lira oldu
'Yeni sosyal konutlar inşa edeceğiz'

Benzer haberler

Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi binası hizmete girdi

Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi binası hizmete girdi

Depremde yıkılan 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf etti

BOTAŞ, Hatay'da gaz kaçağı tespit edilen boru hattında onarım çalışmalarına başladı

Şehit Sözleşmeli Er Adem Kel memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Adem Kel memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu masallarını tiyatroya uyarlayıp depremzede çocuklar için sahne aldılar

Anadolu masallarını tiyatroya uyarlayıp depremzede çocuklar için sahne aldılar

Enkazdan kurtulan milli satranççı Hena'nın hedefi spor ve eğitimi bir arada yürütmek

Enkazdan kurtulan milli satranççı Hena'nın hedefi spor ve eğitimi bir arada yürütmek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet