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Halk kütüphanelerinde bilgi teknolojileri eğitimi verilmeye başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan protokol uyarınca halk kütüphanelerindeki bilgi teknoloji eğitimlerinin ilki İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde başladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Halk kütüphanelerinde bilgi teknolojileri eğitimi verilmeye başladı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm kütüphane kullanıcılarının bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda deneyim ve farkındalıklarını artırmak üzere Bakanlık ve BTK arasında protokol imzalandığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphanelerinde bilgi teknolojileri eğitimini içeren protokol kapsamında ilk eğitim programının "Siber Güvenlik Kampı" adıyla Rami Kütüphanesi'nde başladığı belirtilen açıklamada kampta, siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerin test edileceği CTF yarışması düzenleneceği kaydedildi.

Protokol kapsamındaki eğitim programlarının temaları arasında bilgi güvenliğinin yanı sıra dijital okur-yazarlık, siber güvenlik, oyun ve program yazma, çocuklar için kodlama ve yazılım dilleri de bulunuyor.

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