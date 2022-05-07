Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Kasımpaşa sahilinde yer alan Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.