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Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hikmet Faruk Başer, Filiz Kınık Öz   | 07.05.2022
Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İstanbul

Kasımpaşa sahilinde yer alan Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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