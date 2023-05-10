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Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı giriş çıkışa açıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak'a açılan gümrük kapısında düzenlenen törenle giriş çıkışlar başladı.

Sayim Harmancı, Sıraç Karadeniz  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı giriş çıkışa açıldı

Hakkari

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik Gümrük Kapısı'nın açılışında, kapının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, bakanlar, AK Parti Hakkari Milletvekili ile belediye başkanlarının desteğiyle açıldığını söyledi.

Yeni kapının iki tarafa da ekonomik katkı sağlayacağını belirten Akbıyık, Derecik ve Hakkari halkı ile Irak tarafının kapının açılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akbıyık, şöyle dedi:

"Biz bin yıldır beraber yaşıyoruz. Maalesef dış güçler, suni sınırlarla ayırmışlar bizleri ama bizim gönlümüz bir, inancımız, dinimiz bir. Dolayısıyla gönlü, inancı, hiçbir güç, hiçbir sınır ayıramaz. Biz ülke ve millet olarak geçmişte de tüm coğrafyaya, mazlum milletlere, dünyaya liderlik yapmışız. Allah'ın izniyle bu birlik, beraberlikle bundan sonra da milletimiz, Türkiye, Müslümanlara, mazlum milletlere liderlik yapacak. Ekonomik, sosyal her anlamda yol gösterici olacak. O açıdan bu sınırlar, bu kapılar önemli. Hakkari gelişiyor, dönüşüyor, büyüyor. Artık Hakkari'de terör, şiddet yok. Hakkari'de ekonomi, sağlık, eğitim var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm projeler uygulanıyor. Bölgemiz tarihinin en yüksek yatırımlarını alıyor. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu kapı ile Derecik daha da büyüyecek, gelişecek."

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç de sınır kapısının açılışının bazı sebepler nedeniyle bugüne nasip olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyuz. Karşı taraftaki herkes bizim akrabalarımız. Bu kapıyı bugün açıyoruz. Hepimiz aynıyız, aynı milletiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş da katılımcılara Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un selamlarını ileterek, "Uzun süredir beklenen bir açılıştı. Bize nasip oldu. Bu mutlu günü sizlerle paylaşmaktan onur duydum. İnşallah bölgenin gelişimine, ticaretine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yöre sakinlerinden Hazali Tekin de ilçede bayram havası yaşandığını söyledi.

Yıllardır bugünü beklediklerini dile getiren Tekin, "Buradakilerin hepsinin diğer tarafta akrabası var. Herkes coşkuyla karşıladı. Yapanlara çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz devletimizden. Kapının açılmasına sevinen herkes buraya gelmiş." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Dinç, Derecik ve Şemdinli belediye başkanları, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Erbil Valisi Ümid Hoşnav ve AK Parti milletvekili adayları sınır kapısının açılışını yaptı.

Yöre sakinleri, sınır kapısının açılmasını halay çekerek kutladı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve bazı kanaat önderleri de katıldı.

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