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Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü

Hakkari'de kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlere kar yağdı.

Sayim Harmancı  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü Fotoğraf: Sayim Harmancı / AA

Hakkari

Kentte dün geceden bu yana etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar dolayısıyla 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek rakımlı dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

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