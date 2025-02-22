Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,746.20
BTC/USDT
96,554.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonucu ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Ulaş Güven  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar da çökme riskine karşı, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizlemek için çalışma yürüttü.

Esnaf İhsan Sancar, AA muhabirine, dün başlayan kar yağışının aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiğini belirten Sancar, "Kar yağışının ardından çatılarımızda biriken karı temizlemek istedik. Çatılarımızın çökmemesi için bunu yapmaya mecburuz. Zor bir iş, düşme riski de var ama temizlemezsek çatılar çökebilir." diye konuştu.

Sabri Ören ise "Çok kar var. Çatılar, çökerse zarar verebilir. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, karla mücadele çalışmalarına katıldı
Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 2 bininci gününde
Bursa'da dalgıçlar Marmara Denizi'ndeki yoğun müsilajı görüntüledi

Benzer haberler

Van'daki Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı

Van'daki Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı

Amasya'da karla kaplanan Boraboy Gölü görüntülendi

Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi

Hakkari'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

Hakkari'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi havadan görüntülendi

Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi havadan görüntülendi
Birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet