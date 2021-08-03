Euro
9.99
Dolar
8.42
BIST 100
1,408.81
Altın
1,810.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti.
logo
Gündem

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve mühimmat bulundu.

Sayim Harmancı   | 03.08.2021
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün yapılan aramada, kayalıkların arasına gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 103 fişek, yarı otomatik av tüfeği, biksi makineli tüfeğine ait 119 fişek ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak
ABD'de son 24 saatte 530 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı
Dünya genelinde 4 milyar 210 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da yaşayanların tümüne virüs testi yapılacak

Benzer haberler

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

3 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor

Şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere göz açtırılmıyor
Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hakkari'de tören düzenlendi