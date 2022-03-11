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Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemini sürdürdü

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde düzenledikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş   | 11.03.2022
Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemini sürdürdü Fotoğraf: Hikmet Temeş / AA

Hakkari

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankartlar, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 27. haftasında da HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, kandırılarak dağa götürülen çocuklarına kavuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Terör mağduru aileler olarak haftalardır haykırmaya devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Şunu bilin ki çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak. PKK ve yandaşları annelerin gözyaşlarında boğulacaktır." dedi.

Azimle seslerini yükselten annelerin sayesinde terör örgütünün elindeki çocuklarını kurtaracaklarına inandıklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan Tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır; bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacak."

Ailelerin eylemine bazı şehit yakınları da destek verdi.

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