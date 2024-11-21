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Hakkari'de şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden bebek ve çocukların anısına kurulan kütüphane törenle açıldı.

Sayim Harmancı, Ulaş Güven  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Hakkari'de şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle Yeni Mahalle Anaokulu'nda oyuncaklar ve materyallerle donatılan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" kuruldu.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, güzel bir amaç için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu topraklarda en huzurlu, en güvenli zaman dilimini yaşadıklarını belirten Çelik, şunları ifade etti:

"Burada güven ve huzur içinde yaşamımızı devam ettiriyorsak bunun en büyük nedeni hiç düşünmeden feda-i can eden şehitlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Biliyoruz ki onlar cennettedirler. Allah rahmet eylesin. Bu topraklarda geçmişte hep beraber yaşadık, gelecekte de bir millet olarak hep beraber yaşayacağız. Önemli olan eğitimin kalitesini artırmak, bu çocuklarımızın, pırıl pırıl gençlerimizin yarınlarını huzur ve güven içinde ama bilgili bir şekilde inşa etmek. Derneğimize, Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze talimat verdim. Kütüphanesi olmayan tüm okullarımızın listesini çıkardı. Kütüphanesi olmayan okullarımızı kütüphaneye kavuşturacağız."

İçişleri Bakan Müşaviri ve Dernek Başkanı Hatice Atan da katılımcılara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını iletti.

Bu bölgede yıllarca terör örgütünün insanları katlettiğini belirten Atan, bu kütüphanelerin kurulmasının hikayesinin, terör örgütünün köy baskınlarında kadın, çocuk demeden insanları katletmesinden geldiğini ifade etti.

Pilot iller olarak Hakkari ve Şırnak'ı seçtiklerini dile getiren Atan, şöyle konuştu:

"Raflarımızda annelerimizin, kadınlarımızın dokumuş olduğu oyuncak bebeklerimiz mevcut. Amacımız çocuklarımızın tebessüm etmelerini sağlamaktır. Artık burada huzur hakim. Dünya liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık dağlarımızda festivaller yapılıyor. En büyük amacımız terörün gerçek yüzünü hiçbir zaman unutmamak. O yüzden bu kütüphanelerimizi açıyoruz."

Açılışı, terör örgütünün 35 yıl önce İkiyaka köyünde katlettiği 28 kişinin şehadetinin yıl dönümüne denk getirdiklerini ifade eden Atan, "Kütüphanemiz hayırlı olsun. Diyoruz ki bu topraklarda, bu dağlarda şehitlerimizin kanıyla sulanmış al bayrağımız dalgalanacak. Artık teröre geçit yok." dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik, Atan ve diğer katılımcılar, okunan duanın ardından açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle bir araya geldi.

Törene, şehit yakınları, Kaymakam Mustafa Akın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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