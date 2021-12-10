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Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuşlar Ali Sarı, İdris Aksöz ve Doğanay Çelik için Hakkari'de tören yapıldı.

Mesut Varol   | 10.12.2021
Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Van

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Sarı, Aksöz ve Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulanslara konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehitlerden Sarı'nın naaşı memleketi Balıkesir'e, Çelik'in naaşı Yozgat'a ve Aksöz'ün naaşı da ailesinin yaşadığı İstanbul'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Yüksekova 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve polisler katıldı. 

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