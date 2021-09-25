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Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için Hakkari'de tören yapıldı.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş   | 25.09.2021
Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Eser'in Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Eser'in cenazesi, buradan memleketi Aksaray'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ersalı, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

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