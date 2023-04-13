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Hakkari'de sağanak nedeniyle belde yolunun bir kısmı çöktü

Hakkari'nin Durankaya beldesindeki yolun bir bölümü sağanak nedeniyle çöktü.

Sayim Harmancı  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Hakkari'de sağanak nedeniyle belde yolunun bir kısmı çöktü Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Kentte etkili olan sağanağın ardından dere ve akarsuların seviyesi yükseldi, düşen kaya parçaları ve heyelan nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.

Durankaya beldesine bağlı Yeni Mahalle yakınlarındaki yolda da çökme meydana geldi. Ekipler bölgede önlem alıyor.

Ayrıca, kentte iki günden bu yana etkisini sürdüren yağışlar sonucu meydana gelen heyelan ve taş düşmeleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, gece heyelan nedeniyle kapanan Geçimli ve Köprülü arasındaki yolu uzun uğraşlar sonucu açtı.

Ekipler, Hakkari-Yüksekova ile Hakkari-Çukurca ve Durankaya-Geçitli yollarına düşen kaya parçaları ve toprak birikintilerini temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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