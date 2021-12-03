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Hakkari'de ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sayim Harmancı   | 03.12.2021
Hakkari'de ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Derecik bölgesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan bir terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.


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