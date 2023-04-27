Dolar
19.43
Euro
21.46
Altın
1,998.59
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,769.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane’de Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti’nin TCDD'ye teslim töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Hakkari'de ekipler nisanda da metrelerce karla mücadele ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışma yürütüyor.

Hikmet Temeş, Ulaş Güven  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Hakkari'de ekipler nisanda da metrelerce karla mücadele ediyor

Hakkari

Kışın sert geçtiği Hakkari'de, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'daki İkiyaka, Sat Gölleri ve Göllerbaşı bölgesinde kapalı yolun açılması için 5 gün önce çalışma başlatan ekipler, kar kalınlığının bazı yerlerde 7 metreyi bulması nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Bölgede 3 iş makinesi ve 7 personelle yürütülen çalışmada, yolun 3 kilometrelik bölümü 5 günde açılabildi. Ekipler, 10 gün içinde bölgeye ulaşımın sağlanmasını hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye artık sahada savunma konseptlerini değiştiren bir ülke konumuna geldi
Hakkari'de ekipler nisanda da metrelerce karla mücadele ediyor
Bakan Bozdağ: Ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için her şeyi bir kenara bırakıp yekvücut olmamız gerekir
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza nedeniyle bazı seferler aksadı

Benzer haberler

Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte karını büyüttü

Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte karını büyüttü

Hakkari'de ekipler nisanda da metrelerce karla mücadele ediyor

Hakkari'de ekipler 3 bin 300 rakımlı yayla yolunda karla mücadele ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı
Kars'ta bayramda kar ve sis etkili oldu

Kars'ta bayramda kar ve sis etkili oldu
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda tespit edilen kuş türü sayısı 200'ü geçti

Yüksekova Nehil Sazlığı'nda tespit edilen kuş türü sayısı 200'ü geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet