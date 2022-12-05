Dolar
18.64
Euro
19.70
Altın
1,792.36
ETH/USDT
1,287.80
BTC/USDT
17,237.00
BIST 100
4,992.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Hikmet Temeş   | 05.12.2022
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Hakkari

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa götürülen Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Hakkarili Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ı andı, ailesine başsağlığı diledi.

Bölücü terör örgütünün yurt içi ve yurt dışında sıkıştıkça çaresizliğini kalleş eylemler yaparak gizlemeye çalıştığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gelin, korkmayın, birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Terörü lanetliyoruz. Pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız, terör örgütlerinin kalleş saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdik. Bu katil sürüleri kimi zaman DEAŞ olarak, kimi zaman FETÖ olarak ve kimi zaman PKK olarak karşımıza çıktı. Adları, iddiaları, coğrafyaları farklı olsa da bu örgütlerin tamamı Müslümanları hedef aldı. Müslümanların kanını dökerek en fazla zararı İslam'a, Müslümanlara verdiler. Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen PKK ve destek verme oyunu artık son bulmalıdır. Toprak bütünlüğümüze tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız."

Ailelere bazı şehit ve gazi yakınları da destek verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor
Depremde dış cephesi zarar gören Düzce Adliyesindeki tadilat bitti
İletişim Başkanı Altun: Kadının medyadaki gücü ne kadar artarsa daha adil toplumsal düzene ulaşma imkanı o kadar artar
İletişim Başkanı Altun: Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başladı

Benzer haberler

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi

Hakkari'deki besicilerin kış şartlarıyla mücadelesi başladı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'deki terör operasyonunda yakalanan HDP Edremit İlçe Başkanı tutuklandı

Balıkesir'deki terör operasyonunda yakalanan HDP Edremit İlçe Başkanı tutuklandı
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet