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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 09.09.2021
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

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