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Hakkari'de 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Özcan Yıldırım   | 11.08.2022
Hakkari'de 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-29 operasyonunda 1'i turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından dün J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 1'i Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride olmak üzere 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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