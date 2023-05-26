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Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sayim Harmancı  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi Kaynak: Hakkari Valiliği

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uçaksavar silahı ve sehpası, bu silaha ait 4 namlu, 12,7 milimetrelik 1310 mühimmat, doçka yedek namlusu, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 12 şarjör, 2 el bombası, 14,5 milimetrelik 2 bin doçka mühimmatı, 7,62 milimetrelik 3 bin 276 biksi makineli tüfek fişeği, 50'lik 5 uçaksavar mayonu ve 100'lük biksi mayonu ele geçirildi.

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