Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK), yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye seçilecek.
Ankara
TBMM'nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.