Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,240.60
BTC/USDT
21,351.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Yusuf Soykan Bal   | 25.06.2022
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının ataması, 19 Haziran tarihli atama kararı ile gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni evlerine kavuşan vatandaşlarla buluştu
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördü
26'ncı Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması jüri değerlendirme toplantısı düzenlendi

Benzer haberler

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Takasbank, emtia sertifikalarını işlem teminatı olarak kabul edecek

Bazı illerdeki maden sahaları ihaleye çıkarılacak

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Sulak alanların belirlenmesinde düzenleme yapıldı

Sulak alanların belirlenmesinde düzenleme yapıldı
DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu