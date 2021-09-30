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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cemil Murat Budak   | 30.09.2021
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

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