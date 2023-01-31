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Gündem

Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecek

Bu yıl hacca gidecek adaylar, 15 Şubat çarşamba günü çekilecek kurayla belirlenecek.

Fırat Taşdemir   | 31.01.2023
Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecek

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona eriyor.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.


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